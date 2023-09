Recipiente militare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Recipiente militare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GAVETTA

Significato/Curiosita : Recipiente militare

Sgancio delle bombe atomiche su hiroshima e nagasaki. nonostante la natura militare delle prime tecnologie nucleari, gli anni '40 e '50 furono caratterizzati... gavetta viene immersa in contenitori di acqua calda, ottenendo un riscaldamento del cibo a bagnomaria. normalmente con l'espressione fare la gavetta viene... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

