Non uguale ma quasi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non uguale ma quasi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SIMILE

Significato/Curiosita : Non uguale ma quasi

Equivalenza. il carattere tipografico ˜ può anche voler dire "quasi uguale a", "uguale circa a" sia in senso di approssimazione, come in analisi numerica... Di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. in una simile circostanza è il primo album in studio del cantautore italiano gianni togni... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Non uguale ma quasi : uguale; quasi; I composti chimici con una formula uguale ma una diversa struttura molecolare; Molto simile a persino e di uguale significato; Ha la poppa uguale alla prua; Con quale vale uguale ; Se ne fanno due per fare l uguale ; quasi afono; quasi ricca; quasi nude; È quasi una cittadina; quasi mezzo ettaro;

