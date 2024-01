La definizione e la soluzione di: Analogo quasi uguale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Equivalenza. il carattere tipografico ˜ può anche voler dire "quasi uguale a", "uguale circa a" sia in senso di approssimazione, come in analisi numerica...

Simili è l'undicesimo album in studio della cantante italiana Laura Pausini, pubblicato il 6 novembre 2015 dalla Atlantic Records.

Sebbene non si tratti di un album totalmente autobiografico, la cantante stessa ha dichiarato di essersi ispirata a storie di persone a lei vicine.

L'album è stato pubblicato il 13 novembre dello stesso anno anche in lingua spagnola con il titolo Similares.

Italiano

Aggettivo

simile m e f sing

che somiglia (per estensione) non uguale ma con caratteristiche che si adattano vicendevolmente il colore blu ed il rosso sono simili : il colore viola ne è mediano

un re ed i suoi cittadini sono simili in quanto esseri umani ma si distinguono secondo una gerarchia

Sillabazione

sì | mi | le

Pronuncia

IPA: /'simile/

Etimologia / Derivazione

dal latino similis

Citazione

Genesi 2,18

Sinonimi

affine, analogo, comparabile, conforme, corrispondente, equivalente, pari, rassomigliante, similare, uguale

di tal genere, di tale sorta, tale, siffatto

somigliante, assomigliante, omogeneo, paragonabile, parificabile

prossimo, compagno

Contrari

contrario, differente, difforme, discordante, dissimile, disuguale, diverso, opposto differenziato,

Parole derivate

assimilare, assomigliare, consimile, facsimile, similare, similarità, somigliare, verosimile

(per estensione) similitudine

Proverbi e modi di dire