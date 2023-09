Nativo della regione di Dante per Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nativo della regione di Dante per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOSCO

Significato/Curiosita : Nativo della regione di dante per dante

Poi dà una prima breve presentazione di sé come nativo del montefeltro, regione tra la valmarecchia e il monte della sorgente del tevere (monte fumaiolo)... L'espressione appennino tosco-emiliano ha due accezioni. in senso ampio, si tratta di una suddivisione della catena degli appennini, in particolare un... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

