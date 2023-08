Eseguì il ritratto di Dante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Eseguì il ritratto di Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIOTTO

Significato/Curiosita : Esegui il ritratto di dante

Memoria. in questo periodo, infatti, rossetti eseguì gran parte dei suoi lavori sotto l'ombra di dante, trasponendo in pittura, con toni liricamente melodrammatici... Stai cercando altri significati, vedi giotto (disambigua). giotto di bondone, conosciuto semplicemente come giotto (colle di vespignano-vicchio, 1267 circa... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

