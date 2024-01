La Soluzione ♚ Basse non superficiali

La definizione e la soluzione di: Basse non superficiali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Basse non superficiali: favorita da basse energie interfacciali, elevate energie superficiali s {\displaystyle \gamma _{s}} e modeste tensioni superficiali, a parità di liquido... Sloveno Sostantivo Curiosità su: favorita da basse energie interfacciali, elevate energie superficiali s {\displaystyle \gamma _{s}} e modeste tensioni superficiali, a parità di liquido... imenovalnik m (linguistica) nominativo Sillabazione ime | no | val | nik Pronuncia IPA: /imn'valnik/ Iperonimi sklon, kazus Fran – Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: „imenovalnik“

Altre risposte : ime; basse; superficiali;

Se volano basse il tempo volge al brutto; Unità elettrica per resistenze molto basse ; Ferite superficiali ; Lesioni superficiali della cute;