Galleria traforo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Galleria traforo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TUNNEL

Significato/Curiosita : Galleria traforo

Il traforo stradale del frejus è una galleria a pedaggio che collega la francia con l'italia. posto sotto il monte fréjus fra le località di modane in... Traforo (disambigua). disambiguazione – "tunnel" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi tunnel (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Galleria traforo : galleria; traforo; È vicino alla galleria di Milano; In fondo alla galleria ; Si accendono in galleria ; Una galleria montana; galleria fornita di arcate; traforo attraverso la montagna; In fondo al traforo ; Parapetto a traforo ; Guarnizioni a traforo ; Un traforo ferroviario che collega l Italia alla Svizzera;

Cerca altre Definizioni