Un galleggiante in mare - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : GAVITELLO

Significato/Curiosita : Un galleggiante in mare

La perforazione di pozzo in mare aperto è l'attività per costruire un pozzo partendo dal fondale marino. viene in genere effettuato per esplorare e successivamente... Luminosi la navigazione di notte o in condizioni di scarsa visibilità; gavitello: boa di forma doppio conica molto diffusa per ormeggiare piccoli natanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

