Come un muro a cui è stata tolta la calcina esterna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come un muro a cui è stata tolta la calcina esterna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : STONACATO

Significato/Curiosita : Come un muro a cui e stata tolta la calcina esterna

Di nicoletto da poggibonsi. in anni relativamente recenti sono state stonacate le arcate ed il loggiato è tornato ad aprirsi su piazza pecori, rendendo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

