Chi lo fa allunga la vacanza - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : PONTE

Significato/Curiosita : Chi lo fa allunga la vacanza

Frattempo eva è aggrappata con la punta delle dita alla montagna. roger allunga la mano per tirarla su, ma a quel punto la scena si "sposta" e eva viene... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ponte (disambigua). un ponte è un'infrastruttura (o opera), tipica dell'ingegneria civile, utilizzata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Chi lo fa allunga la vacanza : allunga; vacanza; Le allunga la noia; allunga re un arto; allunga i giorni; Il selz per allunga re il whisky; Può avere le ruote e il manico allunga bile; La vacanza a Londra ing; Una vacanza in tenda o camper; Sono in pochi a spedirle ancora da luoghi di vacanza ; Una vacanza sulla neve; Una vacanza in mare;

