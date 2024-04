La definizione e la soluzione di 4 lettere: Cameron ne L amore non va in vacanza. DIAZ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su: Cameron Michelle Diaz (San Diego, 30 agosto 1972) è un'attrice ed ex modella statunitense, celebre per il ruolo di Mary Jensen in Tutti pazzi per Mary. Ha partecipato in seguito a molti film di successo, spaziando dal genere drammatico (Essere John Malkovich, Ogni maledetta domenica - Any Given Sunday, Vanilla Sky, Gangs of New York) a quello comico (Notte brava a Las Vegas, Bad Teacher - Una cattiva maestra). Nel corso della sua carriera ha ricevuto quattro candidature al Golden Globe, una al Premio BAFTA, una al Critics Choice Award e tre agli Screen Actors Guild Awards.

benzodiazepina ( approfondimento) f sing (pl.: benzodiazepine)

(medicina) (farmacologia) medicinale formato dall'unione di un anello benzenico con un doppio anello diazepinico, che riduce il dolore, le convulsioni e l'ansia, stimola il sonno e fa rilassare i muscoli

Sillabazione

ben | zo | dia | ze | pì | na

Pronuncia

Etimologia / Derivazione

formato da benzo- (contrazione di benzoe), diaz- (formato da "di-2 e azo-") ed -epina

Iperonimi