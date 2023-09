Canta Io che non vivo senza te - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canta Io che non vivo senza te. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PINO DONAGGIO

Significato/Curiosita : Canta io che non vivo senza te

io che amo solo te è un brano musicale scritto dal cantautore sergio endrigo. uscì come lato a nel 45 giri io che amo solo te/vecchia balera nel 1962... Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. pino donaggio, all'anagrafe giuseppe donaggio (burano, 24 novembre 1941), è un cantautore e compositore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Canta Io che non vivo senza te : canta; vivo; senza; Bruno che canta Treasure; La Lennox che canta Sweet Dreams Are Made of This e There Must Be an Angel Playing with My Heart; Lavora quando la cicala canta ; Saluta il giorno canta ndo; Un tempo si canta va sotto il balcone; vivo no in Antartide; vivo no su terre circondate dal mare; Molti vivo no a Lugano; vivo no sui banchi polari; Così sono dette le piante che vivo no almeno due anni; Fatto in modo sfacciato senza pudore o ritegno; Si scrive senza rime; Sfoggio senza risparmio di spesa; Si buscano senza volerlo; Una lettera senza suono;

Cerca altre Definizioni