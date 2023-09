L alta suola di certe scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L alta suola di certe scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ZEPPA

Significato/Curiosita : L alta suola di certe scarpe

Per riparare le scarpe, prendevano il nome di semenze e bullette. esistono molte varietà di chiodi che inseriti nella suola delle scarpe da lavoro o da... In enigmistica la zeppa è uno schema che a partire da una parola ne ottiene un'altra inserendo una lettera (o una sillaba) al suo interno. è pertanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : L alta suola di certe scarpe : alta; suola; certe; scarpe; C è chi discorrendo vi salta dal palo; Stanno dietro l alta re maggiore; Racchiudono il Santissimo sugli alta ri; Esalta re in modo esagerato; alta cima dell Etiopia; Cambiano la suola in nulla; Calzatura da montagna con suola a carrarmato; Ci si pulisce la suola delle scarpe; Trasformano la suola in nulla; Può diventare una suola ; Il nebbione di certe metropoli; Memorabile come certe avventure; Sgradite all orecchio come certe musiche; certe giacche l hanno doppio; Un locale nel seminterrato di certe ville; Una coppia di scarpe ; Si mettono nelle scarpe ; Gomma per scarpe ; La scarpe tta di una serie di gialli di Patricia Cornwell; Le facce delle scarpe ;

