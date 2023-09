Avanzare un malizioso dubbio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Avanzare un malizioso dubbio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INSINUARE

Significato/Curiosita : Avanzare un malizioso dubbio

Tutta l'europa potrà essere liberata e la vita del mondo intero potrà avanzare verso un futuro radioso. ma se cadiamo, allora il mondo intero, compresi gli... Dall'eni ritenuti sproporzionati rispetto al lavoro svolto, tanto da insinuare dubbi sulla sua imparzialità. la polemica, lanciata da beppe grillo nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

