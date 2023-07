Il lento avanzare della pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lento avanzare della pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ITER

Significato/Curiosita : Il lento avanzare della pratica

Indispensabile per ontinuare ad avanzare. sempre arriano, inoltre, narra che i macedoni, avendo trovato i coccodrilli lungo il corso dell'indo, interpretarono... iter iter (acronimo di international thermonuclear experimental reactor, inteso anche nel significato originale latino di "percorso" o "cammino") è un... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Il lento avanzare della pratica : lento; avanzare; della; pratica; Ardore violento ; Violento attacco di tosse; Incitamento all asino lento ; Variante del valzer lento ; Violento pugno; Nel basket si devono fare per avanzare ; avanzare militarmente; Agitarsi per avanzare ; Le racchette per avanzare sulla neve fresca; Un modo di avanzare ; Il quinto caso della declinazione latina; Stracciato sbrindella to; La culla della perla; È famosa quella della Crusca; Lunga catena montuosa della Russia; Chi lo pratica fa grandi salti in sella; pratica inveterata; Si pratica sul tatami; La pratica no atleti in costume da bagno; Devono essere sempre convalidate dalla pratica ;

Cerca altre Definizioni