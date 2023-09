Appellativo da sovrano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appellativo da sovrano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SIRE

Significato/Curiosita : Appellativo da sovrano

Titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Cercando la casa discografica, vedi sire records. sire (lett. "re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Appellativo da sovrano : appellativo; sovrano; appellativo per la città di Taranto; Un appellativo perfetto per Cirano; L appellativo dato ai seguaci di Hasani Sabbah; appellativo riferibile a qualcuno di giovanissimo; L appellativo della Ekberg; Principe sovrano ; Barbari che ebbero come sovrano Teodorico; Il sovrano del Qatar; Relativi al sovrano ; Superiorità del sovrano sui poteri clericali;

