La Soluzione ♚ Un appellativo per il sovrano

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SIRE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un appellativo per il sovrano: Titolo) e maestà (appellativo onorifico, trattamento), così come tra vescovo (funzione pubblica, titolo) ed eccellenza (appellativo onorifico, trattamento)... Sire (lett. "re, signore, sovrano", dall'antico francese sire, dal latino senior) è un titolo onorifico per i re regnanti del Regno Unito e del Belgio. Precedentemente veniva anche usato in Inghilterra, Francia, Italia, Germania e Spagna. Storicamente il termine sire ha avuto un utilizzo più esteso. Durante il medioevo l'onorifico sire era generalmente usato per rivolgersi a un superiore, una persona di importanza o in una posizione di autorità o alla nobiltà in generale. È probabile che "sire" e il francese "(mon)sieur" condividano una comune origine etimologica, essendo in definitiva imparentati al latino senior, oltre che all'onorifico ...

Altre Definizioni con sire; appellativo; sovrano;