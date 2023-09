Nota costellazione boreale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nota costellazione boreale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : ORSA MINORE

Significato/Curiosità : Nota costellazione boreale

L'Orsa Minore è una nota costellazione boreale che gioca un ruolo significativo nella navigazione astronomica e nella mitologia. Composta da sette stelle principali, tra cui Polaris, la stella del Nord, l'Orsa Minore è spesso utilizzata per determinare la direzione del Polo Nord celeste. Polaris, situata molto vicino al Polo Nord celeste, rimane quasi immobile nel cielo notturno mentre la Terra ruota, rendendo così possibile la navigazione stellare. Nella mitologia greca, l'Orsa Minore è associata all'immagine della ninfa Calisto trasformata in una grande orsa. È anche conosciuta con il nome di "Piccola Carrozza" a causa della sua somiglianza con la costellazione dell'Orsa Maggiore, anche se è più piccola e meno luminosa. L'Orsa Minore è una delle costellazioni più riconoscibili e importanti nell'emisfero boreale, con un significato culturale e pratico duraturo nella storia umana.

