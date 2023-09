Accordo in materia di scambi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordo in materia di scambi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VALUTARIO

Significato/Curiosita : Accordo in materia di scambi

Cercando lo scambio di materia nell'ambito dell'astronomia, vedi trasferimento di massa. nell'ambito dei fenomeni di trasporto, lo scambio di materia (o trasferimento... Suggerimenti del progetto di riferimento. in economia internazionale un'area valutaria ottimale (avo, o area monetaria ottimale, amo - in inglese optimum currency... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

