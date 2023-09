Illeso salvo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Illeso salvo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : INCOLUME

Significato/Curiosita : Illeso salvo

Sat (sokrates), un composto dei termini s (sos, "intero", "illeso", "salvo", da cui anche sossio e sostene) e at (kratos, "forza", "potere"... Nel cimino, poi a vitorchiano. in un'occasione rimase miracolosamente incolume tra le fiamme. predisse la morte dell'imperatore federico ii e quando questa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Illeso salvo : illeso; salvo; illeso in seguito a un incidente; Uscito illeso dall incidente; illeso nell incidente; illeso , incolume; Uscito illeso dall incidente; salvo il commissario inventato da Camilleri; Si cerca per mettersi in salvo ; Il salvo carabiniere Medaglia d oro alla memoria; salvo Complicazioni; L isola di salvo Montalbano;

