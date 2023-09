Un verso della metrica classica e romanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un verso della metrica classica e romanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : OTTONARIO

Significato/Curiosita : Un verso della metrica classica e romanza

Figure metriche e le licenze poetiche. l'analisi della metrica impiegata in un componimento poetico è detta partizione metrica. un verso di una poesia è la... Contiene il lemma di dizionario «ottonario» voce "ottonario" nell'enciclopedia treccani on line, su treccani.it. "ottonario" in "breviario di metrica italiana"... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

