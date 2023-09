L usa il prete per benedire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L usa il prete per benedire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ASPERGES

Significato/Curiosità : L usa il prete per benedire

La pratica dell'aspersorio è un rituale religioso in cui un prete o un ministro religioso utilizza un oggetto chiamato "aspersorio" per spruzzare acqua benedetta su persone, oggetti o luoghi. Questa cerimonia è un atto simbolico di purificazione, santificazione o benedizione in molte tradizioni religiose, ma è particolarmente comune nella liturgia cattolica. L'aspersorio è generalmente costituito da un manico con una spugna o un pennacchio all'estremità, che può essere immerso in acqua benedetta o in acqua normale prima di essere utilizzato. Durante la cerimonia dell'aspersorio, il prete agita l'oggetto per spruzzare l'acqua sulla congregazione, sugli oggetti liturgici o addirittura su edifici o terreni come parte di una benedizione. Questo gesto simbolico è spesso associato alla rimozione dei peccati, alla purificazione spirituale o alla consacrazione di luoghi e oggetti sacri.

