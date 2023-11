La definizione e la soluzione di: Costruzioni rustiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Diffusione di costruzioni umane, le rondini comuni nidificavano sulle scogliere o nelle caverne; oggi nidifica soprattutto sotto sporgenze in costruzioni umane... La cascina a corte, o più semplicemente cascina (in lingua piemontese: cassin-a, /ka'sia/), è una struttura agricola tipica della Pianura Padana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : Avanzi di costruzioni antiche; rustiche abitazioni da mugik;

Cerca altre Definizioni