Riportati in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riportati in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SANATI

Significato/Curiosita : Riportati in salute

Del progetto di riferimento. «la salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente.» (arthur schopenhauer) per salute si intende comunemente una condizione... Attaccante dell'oqjetpes. (en) sanat jumaxanov, su national-football-teams.com, national football teams. (de, en, it) sanat zhumakhanov, su transfermarkt... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Riportati in salute : riportati; salute; riportati a una certa vitalità; riportati nella pienezza dei propri poteri; Ha una salute di ferro; Dannoso per la salute ; Nuocciono alla salute ; Rosso che esprime salute fisica; Avere un bell aspetto stare in salute : essere;

Cerca altre Definizioni