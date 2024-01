La definizione e la soluzione di: Ribolle nel vulcano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

In vulcanologia, il magma è un sistema complesso di roccia fusa, compreso anche di acqua, altri fluidi, sostanze gassose in esso disciolte e fenocristalli, nel caso in cui le condizioni di pressione e temperatura di liquidus non siano state superate.

Dal punto di vista geochimico, il magma è distinto dalla lava, poiché possiede ancora la componente gassosa disciolta. Il magma è presente solo in situazioni ipogee dal momento che, quando il magma fuoriesce dalla crosta attraverso apparati vulcanici, diviene lava, perdendo alcuni suoi componenti volatili quali acqua e gas disciolti, non essendoci più le condizioni di pressione sufficienti a mantenerli in soluzione nella massa fusa.

Italiano

Sostantivo

magma ( approfondimento) m sing (pl.: magmi)

(geologia) (chimica) (mineralogia) Sostanza viscosa a composizione variabile, contenente per lo più silicati (silicio e ossigeno), alluminio, ferro, calcio, magnesio, potassio, sodio, titanio, carbonati (raro), zolfo e gas; ha origine dalle eruzioni vulcaniche e fuoriesce fuso ad alta temperatura dalle bocche dei vulcani; dopo il raffreddamento si presenta come roccia scura, spesso traslucida alla rottura, con cristalli inglobati (senso figurato) qualcosa di confuso ed indefinito

Sillabazione

màg | ma

Etimologia / Derivazione

dal latino magma, che deriva dal greco μάγμα ossia "impasto"

Sinonimi