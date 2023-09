Michael imprenditore ex sindaco di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Michael imprenditore ex sindaco di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Michael Bloomberg è un imprenditore, politico e filantropo statunitense noto soprattutto per essere stato il sindaco di New York City dal 2002 al 2013. È nato il 14 febbraio 1942 a Boston, Massachusetts. Prima di entrare in politica, Bloomberg aveva co-fondato l'azienda di informazioni finanziarie Bloomberg L.P., che divenne un gigante del settore. Durante il suo mandato come sindaco, Bloomberg si è concentrato su questioni come la riduzione dei crimini, l'educazione pubblica, la salute pubblica e l'ambiente. Dopo aver lasciato la carica di sindaco, ha continuato ad essere attivo nella filantropia e nel campo politico. Ha anche corso per la nomination presidenziale democratica nel 2020, sebbene senza successo. La sua influenza e il suo impegno nella politica e nella filantropia continuano a essere rilevanti a livello globale.

