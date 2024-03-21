Impegna due tennisti e due tenniste

SOLUZIONE: DOPPIO MISTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Impegna due tennisti e due tenniste" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Impegna due tennisti e due tenniste". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Doppio Misto? Il doppio misto è una disciplina tennistica in cui un uomo e una donna si uniscono per competere contro un'altra coppia formata allo stesso modo, coinvolgendo una collaborazione tra generi diversi. Questa specialità mette alla prova non solo le abilità tecniche, ma anche la sinergia tra i partner, rendendo il gioco più dinamico e coinvolgente. La strategia e l'intesa sono fondamentali per ottenere la vittoria in questa affascinante categoria.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Impegna due tennisti e due tenniste" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Impegna due tennisti e due tenniste" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Doppio Misto:

D Domodossola O Otranto P Padova P Padova I Imola O Otranto M Milano I Imola S Savona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Impegna due tennisti e due tenniste" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

