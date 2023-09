Cesare poeta dialettale romano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cesare poeta dialettale romano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PASCARELLA

Significato/Curiosita : Cesare poeta dialettale romano

1886, da: cesare pascarella: "sonetti", torino 1920, p. 89) cesare pascarella (roma, 28 aprile 1858 – roma, 8 maggio 1940) è stato un poeta e pittore... Impossibile, - ha trovato modo di farne cesare pascarella [...] in questi di villa gloria il pascarella solleva di botto con pugno fermo il dialetto alle... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 14 settembre 2023

