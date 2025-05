Frutti del misto bosco nei cruciverba: la soluzione è Lamponi

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutti del misto bosco' è 'Lamponi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMPONI

Altre soluzioni: MIRTILLI

Curiosità e Significato di "Lamponi"

Approfondisci la parola di 7 lettere Lamponi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

I lamponi sono frutti rossi, succosi e dolci, appartenenti al genere Rubus. Crescono in cespugli spinosi nel sottobosco e sono caratterizzati da un sapore dolce-acidulo. Ricchi di vitamine, antiossidanti e fibre, i lamponi sono apprezzati sia freschi che in preparazioni culinarie come marmellate e dolci.

Come si scrive la soluzione: Lamponi

Hai trovato la definizione "Frutti del misto bosco" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

A Ancona

M Milano

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

