L accumulo di detriti prodotto da un ghiacciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L accumulo di detriti prodotto da un ghiacciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MORENA

Significato/Curiosità : L accumulo di detriti prodotto da un ghiacciaio

Una "morena" è una formazione geologica che si verifica quando un ghiacciaio in movimento trasporta e deposita detriti, come sassi, ghiaia, sabbia e argilla, lungo il suo percorso. Questi detriti provengono da diverse fonti, inclusi i processi di erosione e abrasione causati dal movimento del ghiacciaio. Le morene possono assumere diverse forme, tra cui morene terminali, laterali e mediane, a seconda di dove si trovano rispetto al ghiacciaio. Le morene terminali si trovano alla fine del ghiacciaio e segnalano il suo punto di massima estensione storica. Le morene laterali si formano lungo i margini del ghiacciaio, mentre le morene mediane si trovano nel centro del letto glaciale. Queste formazioni sono importanti dal punto di vista geologico e scientifico poiché forniscono informazioni sul passato climatico e la storia dei ghiacciai. Possono anche avere un impatto significativo sull'ambiente circostante, influenzando i corsi d'acqua e la topografia della regione.

