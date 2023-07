Un accumulo di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un accumulo di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EMATOMA

Significato/Curiosità : Un accumulo di sangue

Un ematoma è un accumulo di sangue in un'area del corpo, di solito causato da un trauma o da una lesione ai vasi sanguigni. Quando un vaso sanguigno viene danneggiato, il sangue fuoriesce e si accumula nei tessuti circostanti, creando un rigonfiamento o un'area di colorito scuro. Gli ematomi possono variare in dimensioni e gravità, da piccole macchie bluastre a grandi gonfiori dolorosi. La maggior parte degli ematomi si risolve nel tempo, poiché il corpo riassorbe gradualmente il sangue accumulato. Tuttavia, in alcuni casi, gli ematomi possono richiedere cure mediche o interventi per prevenire complicazioni.

