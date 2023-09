Noto film di Alessandro Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Noto film di Alessandro Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : LA FORTUNA DI ESSERE DONNA

Significato/Curiosità : Noto film di Alessandro Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni

"La fortuna di essere donna" è un film italiano del 1956 diretto da Alessandro Blasetti e interpretato da Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il film è una commedia brillante che racconta la storia di Antonietta, interpretata da Sophia Loren, una giovane donna che lavora come venditrice ambulante di sigarette a Roma negli anni '50. Quando viene arrestata per aver venduto sigarette senza licenza, Antonietta inventa una storia per evitare la prigione, affermando di essere incinta. Questa scusa la porta a vivere una serie di avventure divertenti e imprevedibili, incluso un incontro casuale con il giornalista Domenico, interpretato da Marcello Mastroianni. Il film è noto per la sua vivace interpretazione da parte di Sophia Loren e per la sua satira sociale sulla società italiana dell'epoca.

Altre risposte alla domanda : Noto film di Alessandro Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni : noto; film; alessandro; blasetti; sophia; loren; marcello; mastroianni; Dà nome a un noto canale greco; Il Grant del film noto rious; La città di un noto Carnevale; Con Zeppelin era un noto complesso musicale; Giovanni Battista noto compositore e violinista; noto film di Besson; L apparecchio che si usava per inserire le scritte nei film ; Il Kilmer del film Tombstone; L Affleck fra i protagonisti del film Pearl Harbor; Un Massimo dei film comici; Il Grant del film Notorious; Un film ato tutto da ridere; La inventò alessandro Volta; La cortigiana greca amata da alessandro Magno; Un alessandro scrittore; Vi nacque alessandro Volta; Lo varcò alessandro Magno; È dei poveri in un film di Alessandro blasetti ; La sophia del film La vita davanti a sé; Il vero cognome di sophia Loren; Una sophia del cinema; Film del 1960 con sophia Loren e Peter Sellers; La sophia più celebre; Il Capponi amico di loren zo dè Medici; Monti tra Alsazia e loren a; Il loren z che scrisse L anello di Re Salomone; Ritornò francese con la loren a nel 1945; Lo subì san loren zo; Libro di marcello Simoni: Il di libri maledetti; Il marcello scrittore e giornalista di Bisceglie; Io speriamo che noto libro di marcello D Orta; Un famoso marcello del cinema italiano; Famoso film di Fellini con marcello Mastroianni; È particolare in un film di Scola con mastroianni ; Famoso film di Fellini con Marcello mastroianni ; Ciornie... in un film con mastroianni ; Un film con mastroianni ; Il mastroianni grande attore di cinema;

Cerca altre Definizioni