La Soluzione ♚ Il nome della Loren La definizione e la soluzione di 6 lettere: Il nome della Loren. SOPHIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Il nome della loren: Disambiguazione – "loren" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi loren (disambigua). sophia loren, pseudonimo di sofia costanza brigida... Sophia Loren, pseudonimo di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone (Roma, 20 settembre 1934), è un'attrice italiana con cittadinanza francese. Entra a far parte della settima arte molto giovane e s'impone agli inizi degli anni cinquanta, grazie ai suoi ruoli in film commedia come Pane, amore e... e in pellicole come ad esempio Un marito per Cinzia e La baia di Napoli. Verrà diretta nel 1960 da Vittorio De Sica ne La ciociara, per il quale ... Altre Definizioni con sophia; nome; loren; Il nome di Dvorák; Il nome del soprano Cotrubas; Nome di re polacchi; Le gemelle di Sophia Loren; Noto film di Alessandro Blasetti con Sophia Loren e Marcello Mastroianni;

La risposta a Il nome della Loren

SOPHIA

S

O

P

H

I

A

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Il nome della Loren' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.