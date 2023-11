La definizione e la soluzione di: Cola dall albero della gomma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CAUCCIÙ

Significato/Curiosita : Cola dall albero della gomma

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi gomma (disambigua). la gomma è un materiale, naturale o sintetico, caratterizzato da elevata... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi(disambigua). laè un materiale, naturale o sintetico, caratterizzato da elevata... Il caucciù (o gomma naturale o poliisoprene naturale) è un materiale idrocarburico polimerico ottenuto dall'estrazione del lattice di alcune piante; un esempio particolare è quello ottenuto attraverso il procedimento di coagulazione del lattice estratto dall'Hevea brasiliensis. È un elastomero amorfo formato per addizione 1,4-cis dell'isoprene. Un isomero di un'altra famosa gomma di origine naturale è la guttaperca. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

