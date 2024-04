La definizione e la soluzione di 5 lettere: L albero della pace. ULIVO - OLIVO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Nome proprio

Significato e Curiosità su: L'ulivo o olivo (Olea europaea L., 1753) è un albero da frutto che si presume sia originario dell'Asia Minore e della Siria, poiché in questa regione l'olivo selvatico spontaneo è diffuso sin dall'antichità, formando delle foreste sulla costa meridionale dell'Asia Minore. Qui, appunto, i Fenici cominciarono a coltivarlo scoprendone le sue grandi proprietà, cui diedero il nome speciale di aa che i Latini resero come "olea". Fu utilizzato fin dall'antichità per l'alimentazione. Le olive, i suoi frutti, sono impiegati per l'estrazione dell'olio di oliva e, in misura minore, per l'impiego diretto nell'alimentazione. A causa del sapore amaro ...

Ulivo m solo sing

nome proprio di persona maschile

Sostantivo

Ulivo ( approfondimento) m inv

(storia) (politica) coalizione di centrosinistra col simbolo della pianta omonima, nata in Italia nel 1995, che l'anno successivo sconfisse alle elezioni la coalizione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi, e governò il paese fino a perdere di nuovo le elezioni nel 2001

Sillabazione

U | lì | vo

Etimologia / Derivazione

da ulivo