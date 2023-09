Si usano per bagnare i fiori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si usano per bagnare i fiori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ANNAFFIATOI

Significato/Curiosita : Si usano per bagnare i fiori

i suggerimenti del progetto di riferimento. l'assenzio è un distillato ad alta gradazione alcolica all'aroma di anice, derivato da erbe quali i fiori... Inclina l'annaffiatoio impugnatura diffusore a pioggia, per non rovinare le piante con un getto troppo potente, si installa sul beccuccio. gli annaffiatoi sono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

