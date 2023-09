Uno studioso dell antica Persia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno studioso dell antica Persia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IRANISTA

Significato/Curiosita : Uno studioso dell antica persia

persia non trova corrispondenza con il periodo storico narrato nel libro di ester; più probabile è che il re che sposò ester fu artaserse i di persia... Questa voce sugli argomenti filologia e letteratura è solo un abbozzo. contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uno studioso dell antica Persia : studioso; antica; persia; Lo studioso dei terremoti; Uno studioso esclusivo dell ambito non pratico; studioso che dell ambiente; Uno studioso di tutto quello che è asiatico; studioso come Gregor Mendel; L essere assoluto nell antica filosofia cinese; Fu antica mente abitata dagli etruschi; Abituata all antica ; Prenome dell antica Roma; Una cantica dantesca; La persia moderna; Re persia no figlio di Serse; Antico governatore persia no; La persia del giorno d oggi; Il fondatore della dinastia sasanide persia na;

Cerca altre Definizioni