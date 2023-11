La definizione e la soluzione di: Uno studioso come Cousteau. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OCEANOGRAFO

Significato/Curiosita : Uno studioso come cousteau

1990, ispirato dall'oceanografo francese jacques-yves cousteau, jarre pubblicò en attendant cousteau. all'album seguì un concerto, tenuto nel giorno della... L'oceanografia (termine composto dalle parole greche ea ("oceano") e f ("scrivere"), detta anche "oceanologia" o "scienza del mare") è la ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

