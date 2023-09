Uno spazio di discussione sul web - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spazio di discussione sul web. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FORUM

Significato/Curiosita : Uno spazio di discussione sul web

Funzione di opinione o commento o intervento, inviato in uno spazio comune sul web per essere pubblicato. tali spazi possono essere gruppi di discussione, forum... Su internet, un forum è una piattaforma di discussione dove utenti possono conversare tramite messaggi scritti di determinati argomenti. differiscono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

