Una landa desolata e inospitale - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : DESERTO

Regione, una vasta landa salina e desertica dove le temperature possono raggiungere i sessanta gradi, è considerato uno dei posti più inospitali della terra... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi deserto (disambigua). in geografia, il deserto è definito come un'area della superficie terrestre,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

