Una danza del Settecento - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : CIACCONA

Significato/Curiosita : Una danza del settecento

Il termine danza del ventre, (in arabo raqs sharqi, , danza dell'est, inteso come parte orientale del mondo arabo) indica la danza classica che... Settecento celebre è la ciaccona in sol minore per violino e basso continuo attribuita a tomaso antonio vitali, ma la ciaccona più nota è quella della...