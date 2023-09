L ha trovata chi non ha dovuto darsi troppo da fare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ha trovata chi non ha dovuto darsi troppo da fare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PAPPA PRONTA

Significato/Curiosita : L ha trovata chi non ha dovuto darsi troppo da fare

Lo spettacolo che ha dimenticato e non sa come fare per intrattenere il pubblico nel frattempo. fortunatamente giacomo ha trovato un foglietto pubblicitario... pappa di latte, pubblicato il 20 ottobre 1995, è un album della cantante italiana mina. se con canarino mannaro si è parlato di «livelli di eccellenza»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

