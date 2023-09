Tito storico latino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tito storico latino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LIVIO

Significato/Curiosita : Tito storico latino

S'indigni che gli venga eguagliato tito livio» (quintiliano, institutio oratoria, x, 1, 101) tito livio (in latino: titus livius; patavium, 59 a.c. –... Disambiguazione – "livio" rimanda qui. se stai cercando il nome proprio, vedi livio (nome). (la) «neque indignetur sibi herodotus aequari titum livium»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

