Una sigla da jet-set

Acronimo / Abbreviazione

Curiosità su: Il Grande Fratello VIP (anche abbreviato in GFVIP) è stato un programma televisivo italiano di genere reality e versione VIP del Grande Fratello, andato in onda su Canale 5 dal 19 settembre 2016 al 3 aprile 2023, prodotto da Endemol Shine Italy e basato sul format olandese Big Brother. I concorrenti del reality sono state persone conosciute (VIP), divise equamente tra uomini e donne, che hanno condiviso la propria vita quotidiana, riprese 24 ore su 24 da una serie di telecamere. Il reality è stato trasmesso in diretta in prima serata su Canale 5 per la puntata serale, mentre per le strisce day-time a quest'ultima rete si è affiancata Italia 1. Inoltre, la diretta era visibile su La5, in due determinate fasce orarie, su Mediaset Extra la diretta dalla casa e in streaming su Mediaset Infinity con due regie dedicate. Dal 2016 al 2018 (nelle prime tre edizioni) il programma è stato condotto da Ilary Blasi, mentre dal 2020 al 2023 (dalla quarta alla settima edizione) la conduzione era passata ad Alfonso Signorini.

VIP ( approfondimento)

(antropologia) (sociologia) molto importante, persona diventata famosa per il fatto di appartenere al mondo dello spettacolo, della politica e dell'economia (per estensione) ospite importante ad un evento o occasione (familiare) salette VIP: per concezione assai simili a stanze o posizioni privilegiate in alcuni ristoranti o bar, sono luoghi separati, per esempio negli aeroporti, dove poter attendere in tranquillità con maggiori agi e con servizi in più, in genere per chi vola in business o per chi dispone di agevolazioni particolari (biologia) (biochimica) peptide intestinale vasoattivo, ormone peptidico prodotto dal pancreas endocrino, i cui ruoli principali sono lo stimolo della secrezione di acqua e di elettroliti da parte dell'intestino, e della dilatazione dei suoi muscoli lisci

Sillabazione

Lemma non sillababile

Pronuncia

IPA: /'vip/

Etimologia / Derivazione

(spettacolo) inizialmente dal russo ( v es'ma i menitaja p ersona ), poi abbreviazione di v ery i mportant p erson , cioè "persona molto importante"

inizialmente dal russo ( ), poi abbreviazione di , cioè "persona molto importante" (medicina) Vasoactive Intestinal Peptide,

Sinonimi