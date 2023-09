Tessera per l autostrada - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tessera per l autostrada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VIACARD

Ferriere, in provincia di genova, per una lunghezza di 4,250 metri. venne inizialmente classificato come autostrada, ma a seguito del decreto del 22 luglio... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. viacard è il nome commerciale di una carta di pagamento (carta di debito) a banda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Tessera per l autostrada : tessera; autostrada; Una tessera per l autostrada; Una tessera invernale; La tessera che rende affezionati i clienti; Salgono sul bus con una tessera ; È indicato sulla tessera sanitaria; Una tessera per l autostrada ; Accomuna pennarello e autostrada ; La sua autostrada collega Pianura Padana e Austria; L autostrada appenninica A1 lo è di valico; Le teme chi viaggia in autostrada ;

