La Soluzione ♚ Rimette a nuovo la tela

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Rimette a nuovo la tela. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RESTAURO

Curiosità su Rimette a nuovo la tela: Ragione a giovanna, dal momento che il fidanzamento era avvenuto senza il suo assenso. vinta anche la resistenza dei genitori, la ragazza ebbe di nuovo libertà... Il restauro è un'attività legata alla manutenzione, al recupero, al ripristino e alla conservazione delle opere d'arte, dei beni culturali, dei monumenti ed in generale dei manufatti storici, quali ad esempio un'architettura, un manoscritto, un dipinto, un oggetto, qualsiasi esso sia, al quale venga riconosciuto un particolare valore. Cesare Brandi nella sua Teoria del restauro afferma che il restauro è «il momento metodologico del riconoscimento dell'opera d'arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, in vista della trasmissione al futuro», aggiungendo che «si restaura solo la materia dell'opera ...

Altre Definizioni con restauro; rimette; nuovo; tela;