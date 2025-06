Il soprannome dato a Charlie Parker il sassofonista nei cruciverba: la soluzione è Bird

BIRD

Curiosità e Significato di "Bird"

La soluzione Bird di 4 lettere

Perché la soluzione è Bird? Il soprannome Bird dato a Charlie Parker, il leggendario sassofonista jazz, riflette la sua passione per la musica e il suo spirito libero. Il termine evoca l'immagine di un uccello che vola alto, simboleggiando la sua capacità di improvvisare e creare melodie straordinarie. Inoltre, Bird è anche un omaggio alla sua ammirazione per gli uccelli, rendendolo un simbolo di libertà e creatività nell'ambito musicale.

B Bologna

I Imola

R Roma

D Domodossola

