MANZI

Curiosità e Significato di Manzi

Approfondisci la parola di 5 lettere Manzi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Manzi? Manzi è un termine arcaico e poetico che indica i bovini, ovvero animali come mucche e tori, utilizzati per la produzione di carne e bistecche. È un modo elegante e storico per riferirsi agli animali da cui proviene una delle carni più apprezzate nel mondo. Conoscere queste parole arricchisce la nostra cultura gastronomica e linguistica.

Come si scrive la soluzione Manzi

Non riesci a risolvere la definizione "Animali che forniscono bistecche"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

A Ancona

N Napoli

Z Zara

I Imola

