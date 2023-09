Salti d acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Salti d acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASCATE

Potendo contare su un dislivello complessivo di 165 m suddiviso in tre salti. il nome deriva dai sali di carbonato di calcio presenti sulle rocce e simili... Suolo statunitense con le più piccole bridal veil falls (cascate a velo nuziale). le cascate si trovano a cavallo tra il canada e gli stati uniti d'america... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

