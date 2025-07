Salti in acqua nei cruciverba: la soluzione è Tuffi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Salti in acqua' è 'Tuffi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TUFFI

Curiosità e Significato di Tuffi

Perché la soluzione è Tuffi? Salti in acqua è un modo divertente per indicare i tuffi, azioni di immergersi nell'acqua con un salto. La parola che li rappresenta è tuffi, un termine semplice e immediato usato anche in ambito sportivo e ricreativo. Quindi, quando si parla di salti in acqua, si fa riferimento a quel momento di divertimento e adrenalina che solo un tuffo può regalare.

Come si scrive la soluzione Tuffi

La definizione "Salti in acqua" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

U Udine

F Firenze

F Firenze

I Imola

